Von: Redaktion (dpa) | 16.06.23 | Aktualisiert um: 22:55

POTSDAM: Die Liste der Kandidaten für die Intendantenwahl beim Rundfunk Berlin-Brandenburg ist in den vergangenen Tagen immer kürzer geworden. Nun zog sich eine weitere Bewerberin während der entscheidenden Sitzung des Rundfunkrats zurück.

Bei der Wahl der neuen Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) gibt es nur noch eine Kandidatin. Nach zwei Wahlgängen zog die frühere Vodafone-Managerin Heide Baumann nach RBB-Angaben am Freitag in Potsdam ihre Kandidatur zurück. Damit steht nur noch die frühere stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung, Ulrike Demmer, zur Wahl. Aber auch rund dreieinhalb Stunden nach Beginn der Rundfunkratssitzung, in der die neue Intendantin gewählt werden sollte, gab es noch keine Entscheidung.

Vor der Wahl hatte der zuständige Rundfunkrat am Freitag eine Aussprache über das bisherige Bewerbungsverfahren geführt. Nach dem Rückzug von zwei der vier Kandidaten hatte es Kritik von Sender-Personalvertretern gegeben - bis hin zur Forderung nach einem neuen Bewerbungsverfahren für den höchsten Posten in dem öffentlich-rechtlichen und krisengebeutelten ARD-Sender.

Rundfunkratschef Oliver Bürgel hatte noch zu Sitzungsbeginn appelliert: «Lassen Sie uns diese Wahl heute fair, anständig und mit viel Respekt durchführen.» In einem späteren Schritt habe man die Aufgabe, den Bewerbungsprozess zu evaluieren und zu hinterfragen - aber nicht vor der Abstimmung.

Um gewählt zu werden, benötigt Ulrike Demmer (50, von 2016 bis 2021 stellvertretende Sprecherin der vergangenen schwarz-roten Bundesregierung von Angela Merkel) eine Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Zu Sitzungsbeginn saßen sie und Baumann nebeneinander und stellten sich in einer kurzen Rede vor - zunächst Demmer, dann Baumann.

Der Rundfunkrat schloss danach die Öffentlichkeit aus, weil eine Aussprache folgen sollte. Hintergrund des Ärgers war Uneinigkeit in der Wahlkommission, die für das Bewerbungsverfahren zuständig war und in Vorgesprächen mit Bewerbern eine Debatte um das künftige Gehalt des Intendanten oder der Intendantin aufbrachte, das deutlich reduziert werden könnte. Die Personalvertretungen kritisierten die beiden Vorsitzenden der Aufsichtsgremien bei dem öffentlich-rechtlichen Sender.

Am Donnerstagabend war bekanntgeworden, dass der Radio-Bremen-Programmdirektor Jan Weyrauch sich als Kandidat zurückgezogen hat. Tage davor hatte bereits Bewerberin Juliane Leopold, die Chefredakteurin Digitales von ARD-aktuell in Hamburg ist («Tagesschau», «Tagesthemen»), ihre Kandidatur zurückgezogen.

Die Intendantenwahl ist notwendig geworden, weil der RBB im Sommer 2022 in eine tiefe Krise gestürzt war. Es waren Vorwürfe der Vetternwirtschaft und der Verschwendung gegen die damalige Intendantin Patricia Schlesinger und den Senderchefaufseher Wolf-Dieter Wolf aufgekommen. Schlesinger wurde fristlos entlassen. Beide wiesen die Vorwürfe zurück. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin ermittelt, es gilt so lange die Unschuldsvermutung.