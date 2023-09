Kamnan Nok. Foto: The Nation

NAKHON PATHOM: Die Königlich Thailändische Polizei hat ein Sonderteam eingesetzt, um die mutmaßliche Manipulation von Angebotspreisen durch zwei Unternehmen zu untersuchen, die Praween Chanklai, auch bekannt als „Kamnan Nok“, einem Hauptverdächtigen im Fall der Ermordung eines Autobahnpolizisten in der vergangenen Woche, gehören.

Das Team besteht aus Beamten des Finanzministeriums, des Rechnungshofs und des Staatlichen Rechnungsprüfungsamtes, des Amtes für Geldwäschebekämpfung, der Kommission für Korruptionsbekämpfung im öffentlichen Sektor und der Nationalen Kommission für Korruptionsbekämpfung, sagte der stellvertretende nationale Polizeichef, Generalpolizeichef Surachate „Big Joke“ Hakparn, am Donnerstag (14. September 2023).

Seit 2011 haben P Phatanarungrod Construction Co und P Raweekanok Construction Co, die beide Praween gehören, Konzessionen für 1.544 Regierungsprojekte mit einem Gesamtwert von 7,57 Milliarden Baht erhalten, sagte der Generaldirektor des Department of Special Investigation (DSI), Pol Maj Suriya Singhakamol.

Oberstleutnant Anek Taosupap, stellvertretender Leiter der Abteilung für Verbrechensbekämpfung (CSD), sagte, dass ein Team von Inspektoren am Donnerstag drei Orte in Nakhon Pathom durchsuchte, darunter auch eine Buchhaltungsfirma, die in den letzten zwei Jahrzehnten für die Familie von Praween gearbeitet hat, als Teil ihrer Untersuchung der Absprachen.

Die CSD beschlagnahmte bei der Razzia eine Reihe von Finanzdokumenten, die sich auf die beiden Unternehmen beziehen, sagte Polizeioberst Anek.

Polizeigeneral Surachate sagte unterdessen, dass die Ermittler das von 13 Sicherheitskameras gelöschte Filmmaterial wiederhergestellt hätten, das vermutlich Szenen der Schießerei von letzter Woche im Haus von Praween zeigt, bei der Polizeimajor Sivakorn Saibua, ein Beamter der Highway Police Division 2 in Nakhon Pathom, ums Leben kam.

Die Polizei arbeitete jedoch noch an zwei weiteren Kameras. Polizeigeneral Surachate geht davon aus, dass der Prozess schnellstmöglich abgeschlossen sein wird.