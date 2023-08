BANGKOK: Gegen 13 Mitarbeiter von Apotheken in Bangkok wurde Anklage erhoben, weil sie Medikamente ohne ordnungsgemäße Lizenzen verkauft haben.

Die Abteilung für Verbraucherschutz der Polizei (CPPD) und die Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) führten in 14 Apotheken in Bangkok eine Razzia durch, um zu überprüfen, ob sie sich an das Gesetz halten, insbesondere an die Vorschrift, dass Medikamente von einem lizenzierten Apotheker verkauft werden müssen.

Die CPPD und die FDA hatten diese Kampagne Anfang des Monats gestartet, nachdem sie erfahren hatten, dass einige Apotheker Hustensäfte und Tramadol, ein opioidhaltiges Schmerzmittel, freihändig an Jugendliche verkauften. Es wird vermutet, dass diese Drogen zur Herstellung des „4x100“-Cocktails verwendet werden, der aus Kratomblättern, Hustensaft und/ oder Tramadol, Coca-Cola und Eis besteht.

Der Chef der CCPD, Oberst Supoj Pumyaem, sagte, dass die 13 Verdächtigen Drogen über den Ladentisch verkauft hätten, obwohl sie keine Zulassung als Apotheker hatten. Einige von ihnen hatten lediglich einen Sekundarschulabschluss, betonte er.

Foto: The Nation

„Sie wurden angestellt, um die Apotheke mit einem Gehalt von 12.000 bis 18.000 Baht pro Monat zu betreiben“, informierte er.

Er fügte hinzu, dass diese Apotheken rechtmäßig von lizenzierten Apothekern registriert worden seien, die Berichten zufolge jedoch nur einmal pro Woche zur Kontrolle vorbeikämen.

Außerdem beschlagnahmten die Beamten in den untersuchten Geschäften 24.722 Flaschen Hustensaft, 4.150 Tramadol-Kapseln, 572 gefälschte Medikamente, 212 nicht registrierte Medikamente und 21 kontrollierte Medikamente. Die beschlagnahmten Medikamente haben einen geschätzten Wert von 1,4 Millionen Baht.

Nach Aussage der Polizei ermitteln die Beamten auch gegen die Besitzer dieser Apotheken, um herauszufinden, welche Rolle sie beim Verkauf von Drogen an Jugendliche gespielt haben. Die Beamten fanden auch heraus, dass einige der Apotheken im Gebiet Ramkhamhaeng-Huamark ein und derselben Person gehören.

Die Ermittler vermuten, dass der Besitzer viele Filialen eröffnete, um von den Herstellern, die nur 300 Flaschen pro Monat an ein Geschäft verkaufen dürfen, ein größeres Kontingent an Hustensaft zu erhalten.