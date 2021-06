BANGKOK/PHITSANULOK: Die Polizei geht weiter mit Razzien gegen illegales Glücksspiel während der EURO 2020 vor. Beamte beschlagnahmten in zwei Häusern in Phitsanulok mehr als 100 Millionen Baht.

Der stellvertretende Chef der nationalen Polizei, General Damrongsak Kittipraphat, berichtete über eine pornografische Website mit einem Link zum Glücksspiel. Der Besitzer der Seite ist ein Thai, der derzeit in Japan lebt. Er benutzte einen Cloud-Server und verdiente Hunderte Millionen Baht mit illegalen Wetten zur Fußball-Europameisterschaft.

In Bangkok stürmten Beamte an der Soi Premsombat im Bezirk Din Daeng ein zweistöckiges Gebäude mit zwei Läden, das für Wetten zur EURO genutzt wurde. Es war seit sechs Monaten in Betrieb, und durchschnittlich wurden sechs Millionen Baht im Monat und zwei Millionen Baht in der ersten vollen Woche des Fußballturniers eingenommen. Drei Personen, die das Lokal betrieben, wurden zusammen mit acht Spielern verhaftet. Die Polizei stellte 17 Computer zusammen mit 78.367 Baht in bar als Beweismittel sicher.