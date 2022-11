Von: Björn Jahner | 21.11.22

SATTAHIP: Die Polizei von Sattahip hat einen neuen Open-Air-Nachtclub inspiziert, der kürzlich auf dem Gelände des Nachtclubs Mountain B eröffnet wurde, wo im vergangenen August Dutzende von Nachtschwärmern bei einem Brand ums Leben kamen.

Die Polizei von Sattahip unter der Leitung von Pol. Oberstleutnant Wuttipong Somjai, Superintendent der Polizeistation Plu Ta Luang, inspizierte mit Unterstützung der Polizei der Region Chonburi das Nachtlokal „Never Land“, das am Samstag (19. November 2022) seine Eröffnung feierte und am ersten Tag in Betrieb war, nachdem es Berichten zufolge seinen Namen von „Mountain Bar & Bistro“ geändert hatte.

Das „Mountain Bar & Bistro“ befand sich in der Nähe des Nachtclubs „Mountain B“, in dem nach einem Brand am 5. August 2022 13 Kneipenbesucher direkt bei einem Feuer ums Leben kamen und weitere 13 später in Krankenhäusern, in denen die behandelt wurden. „Mountain Bar & Bistro“ gehörte „Sia Yot“ oder Somyot Panprasong, einem 55-jährigen mutmaßlichen Eigentümer des „Mountain B“.

Pol. Oberstleutnant Wuttipong erklärte gegenüber der Presse, dass der neue Club, „Never Land“, eine gemischte Bar und ein Restaurant sei und sich auf demselben Gelände befinde wie der Unglücks-Nachtclub „Mountain B“, der bereits abgerissen worden sei.

Dieses Lokal war zum Verkauf angeboten worden, kurz nachdem das Feuer den nahe gelegenen Hauptnachtclub zerstört hatte.

Das gesamte Lokal und das Grundstück waren jedoch für fünf Jahre gesperrt, so dass Pol. Oberstleutnant Wuttipong die Betreiber von „Never Land“ aufforderte, ihm auf der Polizeiwache eine Eigentumsurkunde vorzulegen, um zu prüfen, ob sich das Lokal wirklich auf demselben Gelände wie „Mountain B“ befindet.

Zunächst schlug der Beamte den Betreibern von „Never Land“ vor, so lange das Lokal zu schließen, bis sie eine ordnungsgemäße Lizenz und eine Besitzurkunde vorlegen können, die nicht gegen die fünfjährige Schließungsverfügung verstoßen.