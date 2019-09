Von: Björn Jahner | 13.09.19

PATTAYA: Infolge der Auseinandersetzung im Teng See Pub im Süden des Stadtgebietes am Donnerstagmorgen, bei der Unterweltgröße „Tee Lai Kor Phai“ im Schusswechsel mit Sicherheitspersonal des Clubs tödlich verletzt wurde (DER FARANG berichtete), rückte ein Großaufgebot von Pattayas Polizei aus, um die Einhaltung der Sperrzeit zu kontrollieren.

Ziel des Einsatzes war der Pub, in dem die tödliche Auseinandersetzung stattfand. Die Beamten konnten keinen Verstoß feststellen, das Etablissement wurde im Einklang mit der Sperrstundenregelung geschlossen, weshalb sie um 4 Uhr weiterzogen, um andere Nachtclubs zu kontrollieren. Bisher wurden keine Informationen seitens der Polizei bekanntgegeben, ob Verstöße festgestellt wurden. Der Einsatz fand mitten in der hitzigen Diskussion um eine Verlängerung der Baröffnungszeiten in den Touristenzentren wie Pattaya, Phuket, Koh Samui und Chiang Mai zwei Stunden statt. Kritiker des Plans sehen in der tödlichen Auseinandersetzung im Teng See Pub ihr Argument bestätigt, dass das spätere Einsetzen der Sperrzeit um 4 statt 2 Uhr zu einer Zunahme von Gewalt und anderen Problemen führt, die auf den Konsum von Alkohol zurückzuführen sind. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass in den von Touristen frequentierten Diskotheken in Pattayas Walking Street nur selten vor 6 Uhr das Licht ausgeht. Dennoch muss entgegengehalten werden, dass Waffengewalt wie in diesem Fall bisher ausschließlich auf Etablissements abseits der Touristenpfade beschränkt ist, die nur von Thais frequentiert werden.