PATTAYA: Die Polizeirazzia in der Luxusvilla in Hua Yai, bei der vor über einer Woche ein gebürtiger Chinese zwei Polizisten mit einer Schusswaffe schwer verletzt hatte, ist nach wie vor umstritten. Chinesische Medien setzen sich weiterhin für den Schützen ein und zeichnen ein negatives Bild von der Vorgehensweise der thailändischen Polizei.

Hochrangige thailändische Polizeibeamte behaupten, die Razzia sei ordnungsgemäß durchgeführt worden, während der Chinese behauptet, er sei in Panik geraten, nachdem er von verdächtigen Männern angesprochen wurde, die nicht eindeutig als Polizeibeamte zu erkennen waren.

In den chinesischen Medien wurde behauptet, dass keine ordnungsgemäßen Verfahren eingehalten wurden und kein Durchsuchungsbeschluss im Voraus eingeholt wurde. Im Internet kursieren Videoaufnahmen, die eine Gruppe von Männern in Zivil zeigen, die durch den hinteren Teil in das Anwesen eindringen, wo sich der Eigentümer am Pool entspannt, bevor er flieht und sich in seinem Haus einschließt.

Aus dem Schlafzimmer im Obergeschoss gab er mehr als 60 Schuss aus einer 9mm-Automatikpistole ab, die auf seine thailändische Freundin zugelassen ist. Der Mann setzte auch Tränengas auf die stürmenden Polizeibeamten ein. Zwei Polizeibeamte aus Pattaya wurden schwer verletzt, einer durch einen Schuss in den Bauch und einer durch einen Schuss ins Bein.

Laut der Polizei startete die Razzia mit uniformierten Polizeibeamten und vier Polizeiautos an der Vorderseite des Anwesens, während Beamte von hinten eindrangen, um jemanden an der Flucht zu hindern. Der in Haft befindliche Schütze, der einen Pass vom Investitionsparadies St. Kitts und Nevis hat, behauptet, dass er aus Angst, entführt oder verletzt zu werden, auf die Eindringlinge geschossen habe, ohne zu wissen, dass die Leute, die sein Grundstück stürmten, Polizisten waren. Er habe sich selbst verteidigen wollen und wirklich geglaubt, dass er das Opfer einer Entführung werden würde. Die Polizei widerspricht und argumentiert, dass sich alle Beamten während der Razzia ordnungsgemäß ausweisen konnten und sich bereits gegenüber einem Gärtner ausgewiesen hatten, als sie das Grundstück betraten.

Die Polizei verdächtigte den Chinesen der Geldwäsche und des illegalen Online-Glücksspiels. Sein Anwalt behauptet, sein Mandant sei in keine illegalen Geschäfte oder organisiertes Verbrechen verwickelt und lediglich ein Geschäftsmann, der sein Geld mit Gold, Immobilien und Bitcoin gemacht habe. Die Polizei argumentiert, dass die bei der Razzia gefundenen kugelsicheren Westen und der Einsatz von Tränengas auf kriminelle Aktivitäten hindeuten. Der Polizei wird ein Verfahrensfehler vorgehalten, weil während der Razzia kein Dolmetscher anwesend war, eine Voraussetzung für jeden Durchsuchungsbeschluss bei Ausländern, da viele weder Thai sprechen noch lesen können, wie es bei diesem Chinesen der Fall war.