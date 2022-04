In den letzten Tagen kam es in der Soi LK Metro vermehrt zu gewalttätigen Auseinandersetzungen und Verstößen gegen die Sperrstundenregelung. Archivbild: Jahner

PATTAYA: Freitagnacht führte Pattayas Polizei Razzien in mehreren „Amüsierlokalen“ in der Soi LK Metro durch, nachdem in dem Gebiet in den letzten Tagen immer wieder Schlägereien zwischen Touristengruppen und Sicherheitspersonal entfachten.

Neben der Zunahme gewalttätiger Auseinandersetzungen wurden auch zahlreiche Verstöße gegen die geltende Sperrstundenregelung um 23.00 Uhr verzeichnet, weshalb sich die Polizei in der Pflicht sieht, in dem bei westlichen Touristen beliebten Rotlichtkiez nahe der Soi Buakhao für Ordnung zu sorgen.

Die Polizei wird ihre Razzien in den nächsten Tagen fortsetzen und warnte die Betreiber der „Nachtlokale“, dass sie mit empfindlichen Strafen rechnen müssen, wenn sie sich nicht an die gesetzlich festgelegte Schließzeit um 23.00 Uhr halten und gegen die Covid-19-Auflagen verstoßen.