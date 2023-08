MAE HONG SON: Die Abteilung für Verbrechensbekämpfung (Crime Suppression Division/ CSD) und örtliche Beamte durchsuchten am Freitag (18. August 2023) acht Orte im Bezirk Pai in nördlichen Provinz Mae Hong Son und nahmen einen mutmaßlichen Drogenring ins Visier, der mit dem kürzlichen Tod eines ausländischen Touristen in Verbindung steht.

Fünfundachtzig Beamte nahmen an den Razzien in zwei Dörfern in Pai teil, einem beliebten Backpackerziel in der nördlichen Grenzprovinz.

Foto: The Nation

Die Hanuman-Kommandoeinheit der CSD leitete die Operation gemeinsam mit der Polizei von Pai, der Grenzschutzpolizei, lokalen Truppen und zivilen Beamten ein. Sie folgte auf das Bekanntwerden, dass eine Gruppe Dorfbewohner Heroin, Methamphetamin und „Ice“ (Crystal Meth) an ausländische Touristen und Einheimische verkaufte.

Auslöser für die Ermittlungen war der kürzliche Tod eines ausländischen Touristen, der Berichten zufolge an einer Überdosis Heroin gestorben war.

Foto: The Nation

Die Polizei durchsuchte das Haus eines 41-jhährigen Dorfbewohners, der verdächtigt wird, in den Drogenhandel verwickelt zu sein und auf einen Beamten geschossen zu haben.

Die Beamten fanden seine Frau im Haus, aber keine Spur von dem Mann, der offenbar kurz vor Eintreffen der Polizei geflohen war.

Bei der Durchsuchung des Hauses wurde nichts Illegales gefunden.

Bei einer Razzia in einem Haus im selben Dorf fand die Polizei ein weiteres mutmaßliches Mitglied des örtlichen Drogenrings, einen 43-jährigen Dorfbewohner.

Foto: The Nation

Eine in dem Haus des Mannes entdeckte Schrotflinte wurde als mögliches Beweismittel beschlagnahmt.

Nach Angaben der Polizei wurden bei weiteren Durchsuchungen an anderen Orten in Pai Drogen sichergestellt.

Die Beamten wurden auch von einer Gruppe von Dorfbewohnern konfrontiert und bedroht, aber es erfolgten keine Gewaltausbrüche, da Oberst Pattanasak Buppasuwan, der stellvertretende Kommandeur der CSD, der das Team leitete, den Dorfbewohnern den Einsatz und die einschlägigen rechtlichen Fragen erläuterte.