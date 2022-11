Von: Björn Jahner | 12.11.22

Foto: The Nation

PATHUM THANI: Bei einer Razzia im Anwesen eines chinesischen Staatsbürgers im Bezirk Lam Luk Ka in der Provinz Pathum Thani, der im Besitz eines gefälschten thailändischen Passes war, haben die Ermittler eine Lokomotive entdeckt. Daraufhin stellte die Staatliche Eisenbahngesellschaft (SRT) klar, dass der Fund nichts mit dem thailändisch-chinesischen Eisenbahnprojekt zu tun hat.

Der Verdächtige, der 33-jährige Shao Xiaobo, wurde am Mittwoch in einem Gebäude festgenommen, das er in Bangkok gemietet hatte.

In dem Gebäude wurden auch eine in China hergestellte Limousine mit Flaggen auf der Motorhaube, ein BMW-Polizeibegleitmotorrad sowie eine Militär- und Polizeiuniform mit dem Namen des Verdächtigen gefunden.

Am folgenden Tag durchsuchte ein Polizeiteam unter der Leitung des stellvertretenden Leiters der Einwanderungsbehörde, Generalmajor Phanthana Nuchanart, die Villa, fand aber außer einem leeren, versteckten Schrank und der Lokomotive nichts Illegales.

Wie die Polizei mitteilte, trug das Haus ein Logo der Thai Merchant Association, für die der Verdächtige angeblich als Berater tätig ist. Die Ermittler erklärten jedoch, dass der Name des Verdächtigen nicht im Vorstand der Vereinigung aufgeführt sei.

Es wurde jedoch festgestellt, dass er mit einer Luxusauto-Importfirma namens QY Group und einer Waffenhandelsfirma namens Global System in Verbindung steht, obwohl beide Firmen nicht mehr existieren. Die Behörden werden prüfen, ob die Finanzen des Verdächtigen mit diesen Firmen in Verbindung stehen und ob sein Besitz des 1-Rai-Grundstücks (1.600 Quadratmeter) und der darauf befindlichen Villa legal ist.

Die Polizei hatte zunächst einen Durchsuchungsbefehl beim Provinzgericht von Thanyaburi beantragt, um das Anwesen von Lam Luk Ka zu durchsuchen, doch der Antrag wurde abgelehnt.

Die Beamten stürmten jedoch das Anwesen, nachdem sie einen Pick-up angehalten hatten, der mit 40 Flaschen geschmuggelten Alkohols aus dem Grundstück fuhr. Die Polizei beschlagnahmte den Alkohol und verhaftete zwei Männer in dem Lastwagen, einen 30-jährigen Thailänder und einen 21-jährigen Ausländer.

Gegen Shao wurde unterdessen ein Haftbefehl erlassen, der im Bezirk Panare von Narathiwat ausgestellt wurde, weil er angeblich falsche Angaben für einen gefälschten Personalausweis gemacht hatte. Der Verdächtige soll auch im Besitz eines vanuatuischen und eines chinesischen Passes sein.