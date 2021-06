RAYONG: Der Gouverneur von Rayong reagiert auf die hohen Fallzahlen und hat am Dienstag eine vorübergehende die Schließung aller Strände in der Ostküstenprovinz zwischen 20.00 Uhr abends und 05.00 Uhr morgens angeordnet.

Die Anordnung trat mit sofortiger Wirkung in Kraft. Mit der Maßnahme sollen gesellige Zusammentreffen von Menschen zu nächtlicher Stunde an den Stränden verhindert werden. Die Erfahrung zeigt, dass sich dort vor allem Jugendliche zu später Stunde treffen und Alkohol konsumieren, was empfindliche Strafen zur Folge hat. Denn sowohl Versammlungen als auch Alkoholkonsum am Strand werden als ein Verstoß gegen das Covid-19-Notstandsdekret geahndet.

Eine Ausnahmeregelung gilt für Berufsfischer: Sie dürfen die Strände weiterhin nachts betreten und mit ihren Booten zur Arbeit aufs Meer ausfahren.

Rayong folgt mit der neuen Beschränkung dem Beispiel der Provinzverwaltung Chonburi, die bereits in der Vorwoche eine nächtliche Schließungsanordnung für den Bang Saen Beach angeordnet hatte, der vor allem bei Wochenendausflüglern aus Bangkok sehr beliebt ist.