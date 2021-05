Koh Kham ist eine der vier Inseln in der Provinz Rayong, die vorübergehend für Besucher zum Wohle der Natur geschlossen wurde. Foto: Wikimedia

RAYONG: Das Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation schließt fünf bei Touristen beliebte Inseln in der Provinz Rayong für vier Monate: Es sind die Koh Kham, Kruay, Ku Dee, Pla Teen und Talu.

In der Ankündigung heißt es, dass die Inseln ab dem 1. Juni bis Ende September für alle Touristen geschlossen werden sollen. Die fünf Inseln sollen sich in dieser Zeit erholen. Zudem sollen für die Sicherheit der Touristen Verbesserungen vorgenommen werden. Umweltschützer schlagen jährliche Schließungen für viele der mehr als 100 beliebtesten Nationalparks Thailands vor. Eine zwei- bis viermonatige jährliche Schließung würde der Natur die Möglichkeit geben, sich ohne menschliche Eingriffe zu erholen.

Die Inseln Kham, Pla Teen und Talu zählen zu den besten Tauchplätzen Thailands. Kham ist bekannt für seinen puderweißen Sand, mit einer Sandbank, die sich bis zur Nachbarinsel Kruay, einer Kalksteininsel, erstreckt. Insel-Hopping-Touren von Pattaya oder Koh Samet aus steuern diese fünf Inseln an.