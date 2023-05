Von: Björn Jahner | 02.05.23



RAYONG: Am Sonntag, 21. Mai von 04.00 bis 09.00 Uhr wird zum dritten Mal der „Rayong Fruit Farm Run“ in der für ihre Obstplantagen bekannten Ostküstenprovinz Rayong veranstaltet.

Gestartet wird in drei Disziplinen: Halbmarathon (21 km), Mini-Marathon (10 km) und Fun Run (5 km). Bei der Laufveranstaltung können die Teilnehmer den Lebensstil der Obstbauern hautnah erleben, da die reizvollen Laufstrecken entlang von Obstplantagen, Tierfarmen und Seen führen. Der Startschuss fällt am Taphong Fruit Central Market in Mueang Rayong. Mehr erfahren Sie auf Facebook unter Rayong Fruit Farm Run.