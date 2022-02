Foto: The Nation

RAYONG: Lokale Fischer befürchten, dass die Ölpest in Rayong schwerwiegende Folgen für das marine Ökosystem haben wird, zumal das Gebiet noch immer mit den Folgen der Ölkatastrophe von 2013 zu kämpfen hat.

Einheimische befürchten, dass es mehr als ein Jahrzehnt dauern wird, bis die Auswirkungen der Ölpest in Rayong überwunden sind.

Weerasak Kongnarong, Präsident der Fischervereinigung von Rayong, sagte Anfang dieser Woche, dass Wind und Wellen den Ölteppich in Richtung Koh Samet treiben und es mindestens 20 Jahre dauern wird, bis die Schäden beseitigt sind. Er sagte, dass der Einsatz von chemischen Dispersionsmitteln allein nicht ausreicht.

Er fügte hinzu, dass der Verband auch die angebotene Entschädigung abgelehnt hat, weil sie sehr gering ist und nicht für die Verluste aufkommt, die in den nächsten ein bis zwei Jahrzehnten entstehen werden.

Siwatt Pongpiachan, Direktor des NIDA Centre for Research & Development of Disaster Prevention & Management, sagte, dass Bodenproben, die zwei Jahre nach der Ölpest von 2013 auf Koh Samet entnommen wurden, das Vorhandensein von krebserregenden polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) bestätigten. Demnach werde der Ölteppich vom 25. Januar 2022 das Meeresökosystem noch mindestens 10 Jahre lang beeinträchtigen, so der Experte.

Phenchom Saetang, Direktorin der Restoration Ecosystem Foundation, sagte, dass nicht nur die 2013 verursachten Schäden, sondern auch die riesigen Mengen an Chemikalien, die zur Beseitigung des Öls verwendet wurden, unüberwindbare Schäden an der Meeresfauna verursachten.

Sie sagte, die Anwohner sollten sich zusammentun und von der Regierung die Einsetzung eines Gremiums fordern, das den Fall untersucht und eine angemessene Entschädigung vorschlägt.