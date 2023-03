SURIN: Festivalfans, die sich gerade im Isaan, dem thailändischen Nordosten, aufhalten, oder alle, die einfach mal etwas aufregendes Neues erleben möchten sowie eine Vorliebe für Reggae und Psytrance haben, sollten sich den 25. und 26. März 2023 dick und fett im Kalender markieren!

Dann nämlich findet mitten in den unendlichen Weiten des Isaan, zwischen Reisfeldern und plätschernden Bächen, das erste PsyChe Music Festival in Huai Thap Than (Karte) in der Provinz Sisaket statt.

Inspiriert von den berühmt-berüchtigten Outdoor-Trance-Partys in den späten 1980er Jahren im indischen Goa, werkeln die lokalen Veranstalter bereits seit Wochen, um das sogenannte Noman Land am Ortsrand von Huai Thap Than mit fantasievollen Installationen, viel Schwarzlichtfarbe und Naturdekorationen in ein magisches Psy-Wunderland zu verwandeln.

Auch wenn das Festival selbst unter Einheimischen noch ein Geheimtipp ist, sind Ausländer nach Aussage der Veranstalter herzlich willkommen, um gemeinsam mit den Einheimischen zwischen den Reisfeldern zu raven!

Die Besucher dürfen sich auf fast 24 Stunden Musik nonstop freuen, Reggae live am Nachmittag und pumpende Psytrance-Sounds talentierter DJs die ganze Nacht durch!

Live auf der Bühne und an den Decks stehen:

Most Handpan, เมืองแคน อิสระธรรม, เหิรฟ้า, ส. อำเภอซา, ไพรเรต้า, วงแพะ, Blackbird (Psyche Rock), Selecta Papa-Kai (Dub), Selecta K9 (Reggae, Step), Selecta Kuggah (Reggae, Jungle), DJ Goa Gummy (Psytrance), DJ Bomber (Psytrance), DJ Sogun (Psytrance), DJ Trees (Melodic Psy).

Auf dem weitläufigen Festivalareal können die Besucher ihre Zelte aufschlagen und campen. Wer etwas mehr Komfort bevorzugt, findet in dem kleinen Ort auch mehrere preisgünstige Bungalowanlagen bzw. Resorts vor.

Huai Thap Khan verfügt über einen Bahnhof und ist mit der Nordostbahn (Bangkok–Ubon Ratchathani) in ca. 12 Stunden erreichbar.

Festivaltickets kosten 300 Baht im Online-Vorverkauf auf Facebook und 500 Baht an der Abendkasse. Mehr erfahren Sie beim PsyChe Music FestiVal auf Facebook.