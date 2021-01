BANGKOK: In der Hauptstadt sollen sechs Menschen an einem Rauschgiftmix namens „K Nompong" gestorben sein. Vier weitere Personen sind schwer erkrankt.

Zudem wurden sieben weitere Menschen bewusstlos aufgefunden, nachdem sie offenbar das gleiche gemischte Narkotikum eingenommen hatten. Nach Medienberichten handelt es sich bei einem der Opfer um eine 22-jährige Nachtclubtänzerin, die in ihrer Wohnung im Stadtteil Bang Kho Laem starb. Ihr Freund lag in kritischem Zustand in der Nähe. In dem Apartment fanden Polizisten ein Päckchen mit Betäubungsmitteln. Die Ermittler vermuten, dass die beiden „K Nompong" konsumiert haben, das bei Jugendlichen beliebt ist.

„K Nompong" ist eine Mischung aus Ketamin, Methamphetamin, Heroin und einem Schlafmittel namens „Rose". Der Mix hat den Namen „K Nompong" erhalten, weil er aus Ketamin hergestellt wird und wie Milchpulver (Nompong in Thai) aussieht.

Nach einem Bericht der „Nation“ sollen mehrere Teenager am Sonntag im Bangkoker Bezirk Sai Mai versucht haben, andere Menschen aufgrund der halluzinierenden Wirkung von „K Nompong" zu töten.