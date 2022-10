Rauschende Feste in ganz Thailand

BANGKOK: Immer in der Vollmondnacht des zwölften Mondmonats wird in Thailand Loy Krathong gefeiert, in diesem Jahr am Dienstag, 8. November. Ein festes Ritual des Lichterfestes ist das Zuwasserlassen lotusförmiger Schiffchen aus Bananenblättern („Krathongs“), mit denen die Flussgöttin Mae Khongkha geehrt wird. Die Feierlichkeiten markieren auch den Auftakt zur kühlen Jahreszeit, in der eine ganze Reihe an Festivals stattfinden, die ein unvergessliches Urlaubserlebnis sind.

