Von: Konstanze Moos | 10.03.19

CHIANG MAI: Farangs, die in Chiang Mai leben, haben sich in der Regel bewusst gegen ein dauerhaftes Strandleben entschieden. Sie lieben das Klima hier, die wundervolle Berglandschaft und die freundlichen Thais im Lanna-Land. Hier schätzen sie das Leben in einem Urlaubsland, ohne dabei tagein tagaus halbnackten, vergnügungssüchtigen Urlaubern in ihren Sonnencremewolken zu begegnen. Mir jedenfalls geht das so. Doch ab und zu selbst einmal Urlaub an irgendeinem Strand machen, das ist sehr angenehm! Ich sehe da auch keinen Widerspruch. Schließlich hat man so den Vorteil, nach einiger Zeit wieder abreisen zu können, nach Chiang Mai, wo alles so hübsch normal ist.

