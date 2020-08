Raumfahrer auf ISS suchen nach Leck 

Von: Redaktion (dpa) | 21.08.20

MOSKAU: Auf der Internationalen Raumstation ISS ist es zu einem Zwischenfall gekommen.

Es sei ein Luftleck aufgetreten, teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos am Donnerstag der Staatsagentur Tass zufolge mit. «Es besteht keine Gefahr für Besatzung und für die Station.» Sensoren im russischen Modul der Raumstation hätten das Leck registriert. Nun werde danach gesucht, wo genau es aufgetreten sei, hieß es. Dazu sollten alle Module der Station nacheinander abgedichtet werden, um das Loch über einen Druckabfall zu orten. Es ist nicht das erste Mal, dass so etwas auf der Raumstation aufgetreten ist. Derzeit halten sich drei Raumfahrer in der ISS auf.