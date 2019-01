Von: Michael Lenz | 23.01.19

KUALA LUMPUR: Seit Januar gilt in Malaysia an allen Einrichtungen, in denen Essen serviert wird, ein Rauchverbot. Das Verbot gilt sowohl in Restaurants als auch für solche mit Außenbestuhlung. Auch für Lokale mit Klimaanlagen gibt es keine Ausnahmeregelung.

„Das Verbot gilt auch für Straßenküchen und Fahrzeuge mit Tischen und Stühlen für Essensgäste...“, hieß es in einer Mitteilung des Gesundheitsministeriums. Damit sind auch die Umgebungen von Foodtrucks aber auch Restaurants in Zügen und Schiffen rauchfreie Zonen. Verstöße gegen das Rauchverbot können mit einer Geldstrafe von umgerechnet 2.120 Euro oder bis zu zwei Jahren Gefängnis bestraft werden. Restaurantbesitzer, die kein Rauchverbotsschild aufhängen, müssen mit einer Geldstrafe von umgerechnet 635 Euro oder sechs Monaten Haft rechnen.