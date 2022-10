Raubkatzen in Asien verenden in Schlingfallen

Von: Redaktion DER FARANG | 08.10.22

Ein gefangener Tiger wird von Mitarbeitern des Department of Wildlife and National Parks gerettet. Foto: Lau Ching Fong/Wwf/dpa

NEU DELHI: Tiger, Leoparden und andere Raubkatzen sterben in mehreren asiatischen Ländern immer wieder durch sogenannte Schlingfallen. Dabei würden viele verenden, obwohl sie gar nicht das eigentliche Ziel der Fallen seien: Bauern versuchten, damit ihre Felder unter anderem vor Wildschweinen und Hirschen zu sichern, schreibt die Umweltschutzorganisation WWF in einem neuen Bericht. Bei etwa der Hälfte der rund 400 untersuchten Fälle hätten es Wilderer aber direkt auf die Großkatzen abgesehen.

Der WWF geht davon aus, dass es noch deutlich mehr als die untersuchten Fälle gibt. Meist bestünden die Schlingfallen aus Haushaltsgegenständen wie Drähten und Kabeln - gefangene Tiere würden qualvoll verenden. Besonders häufig würden sie außerhalb von spezifischen Schutzgebieten sterben. Der WWF-Bericht untersuchte die Situation in Bangladesch, China, Indien, Malaysia, Nepal, Pakistan und Sri Lanka. In Indien, wo weltweit am meisten Tiger leben, hätten Schlingfallen etwa 40 Prozent aller Todesfälle durch Wilderer in der WWF-Analyse ausgemacht.

Um das Überleben von mehr Raubkatzen sicherzustellen, schlägt der WWF unter anderem vor, Bauern günstige alternative Feldschutzoptionen aufzuzeigen, Einheimische für das Thema zu sensibilisieren, das Töten mit Schlingfallen zu bestrafen, Ranger mit Metalldetektoren und Spürhunden auszustatten sowie mehr Wildhüter einzusetzen.