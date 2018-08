Von: Redaktion DER FARANG | 21.08.18

Erneut ist eine Diskussion über die Hygienestandards in der thailändischen Lebensmittelindustrie entfacht. Foto: The Thaiger

PHUKET: Mitarbeiter der lokalen Verbraucherschutzbehörde haben am Montag das größte Kaufhaus der Insel in Rassada inspiziert, nachdem ein Kunde eine tote Ratte in einer Packung fermentierter Fischprodukte (pla ra) gefunden hatte.

Zuvor war die Nachricht von dem Rattenfund bereits in sozialen Medien veröffentlicht worden. Das Team der Behörde fand unter der Leitung von Somnuek Halem heraus, dass der fermentierte Fisch bereits aus den Regalen des Hauptgeschäfts und der Filialen entfernt worden war. Der Lagerleiter berichtete den Beamten, dass die fermentierten Fischprodukte aus dem Nordosten stammten und in Phuket bereits in Plastiktüten verpackt ankamen. Laut Somnuek wird die Behörde den Hersteller überprüfen, um zu sehen, ob die Fabrik zufriedenstellende Standards für Hygiene hat. Vor zwei Jahren wurde eine Schlange in einem fermentierten Fischpäckchen in demselben Laden gefunden.