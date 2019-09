Von: Michael Lenz | 01.09.19

BATTAMBANG: Asiens Garküchen locken mit betörenden Grill-Aromen und -Gerüchen Einheimische und Touristen gleichermaßen an. Aber Vorsicht ist geboten. Nicht alles, was knusprig aussieht und verführerisch riecht, ist nach jedermanns Geschmack.

In Battambang in Kambod­scha sind gegrillte Feldratten der Hit für die kleine Mahlzeit zwischendurch. Die Nager am Spieß kosten je nach Größe bis zu umgerechnet 1,10 Euro und sind vor allen bei den ärmeren Bauern sehr beliebt. Ratten kamen erstmalig unter den Roten Khmer auf den Speisezettel der Kambodschaner, nachdem unter der Herrschaft von Pol Pot die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln zusammengebrochen war.