Von: Redaktion DER FARANG | 01.01.21

BANGKOK: Pro-demokratische Demonstranten der Gruppe Ratsadon haben die Verhaftung von Mitgliedern des Wevo-Netzwerks („We Volunteer“) verurteilt.

Zwölf Wevo-Mitglieder wurden Berichten zufolge am Donnerstag auf dem Platz Sanam Luang verhaftet, darunter auch der Wevo-Gründer Piyarat „Toto" Chongthep. Die Gruppe hatte versucht, auf Sanam Luang über fünf Tonnen frischer Garnelen zu verkaufen, um den Züchtern zu helfen, die von dem jüngsten Covid-19-Ausbruch in der Provinz Samut Sakhon betroffen sind. Die Verhafteten wurden zur Befragung zum Hauptquartier der Border Patrol Police Region 1 in der Provinz Pathum Thani gebracht.

In einer Erklärung der Ratsadon-Gruppe, die über die Facebook-Seite der United Front of Thammasat and Demonstration veröffentlicht wurde, heißt es u.a.: „Polizeibeamte haben bei der Verhaftung von Wevo-Mitgliedern, zu denen auch einige Jugendliche gehörten, exzessive Gewalt angewandt, wie z.B. das Ziehen und Tragen sowie den Einsatz von Tränengas. Die Behörden ignorierten die Tatsache, dass die Aktivität in Sanam Luang in keiner Weise gegen das Gesetz verstieß. Wir verurteilen das Vorgehen der Polizisten und fordern die sofortige Freilassung der verhafteten Mitglieder.“