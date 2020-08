Blick auf den Ende Juli eröffneten neuen Apple Store am Einkaufszentrum CentralWorld in Ratchaprasong. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Corona hat Bangkok als Südostasiens führende Shopping-Destination einen schweren Schlag verpasst: Egal, ob Einkaufszentren oder typisch thailändische Märkte – wo es vor einem Jahr noch lebhaft zuging, herrscht heute weitestgehend Stille. Um das Vertrauen in Bangkok als ein sicheres Einkaufsparadies wiederherzustellen, hat die „Ratchaprasong Square Trade Association“ (RSTA), ein Zusammenschluss, zu dem 17 große Hotels, Einkaufszentren und Kongress­zentren im Herzen von Bangkok gehören, erfolgreich das Zertifizierungsverfahren der „Amazing Thailand Safety and Health Adminis­tration“ (SHA) durchlaufen.

Das SHA-Siegel bürgt für strenge Sicherheits- und Gesundheitsstandards zur Covid-19-Prävention. Es soll sicherstellen, dass inländische und ausländische Touristen positive Erfahrungen während ihres Aufenthaltes sammeln sowie den Hygiene- und Sicherheitsstandards der thailändischen Tourismusprodukte Vertrauen schenken.

Kundenvertrauen zurückgewinnen

Die RSTA ist der erste Shopping-Distrikt Thailands, der mit dem SHA-Zertifikat ausgezeichnet wurde, um sowohl den Einwohnern, Angestellten, Büroarbeitern als auch Touris­ten des Bezirks zu versichern, dass alle Gesundheitsrichtlinien der Regierung zur Verhinderung der Ausbreitung von COVID-19 strikt eingehalten und überwacht werden.

RSTA-Präsident Chai Srivikorn erklärte während der Verleihungszeremonie am 18. August der Presse, dass der Bezirk Ratchaprasong als Thailands führendes kommerzielles Geschäftszentrum ein Einkaufs- und Touristenbezirk von Weltklasse sei. Der Erhalt des SHA-Zertifikats soll Khun Chai folgend dem im Shopping-Distrikt ansässigen Einzelhandel den Übergang zur „Neuen Normalität“ erleichtern, die Wirtschaft ankurbeln und ausländischen Touristen die klare Botschaft vermitteln, dass Thailand bereit ist, sie mit international anerkannten Gesundheits- und Sicherheitsstandards zu empfangen und zu unterstützen.

Er führte fort, dass sich zudem alle Einkaufszentren, Hotels und Restaurants des Bezirks an der Kampagne „We Travel Together“ beteiligen. „Der Inlandstourismus ist derzeit unser vorrangiges Ziel, weshalb wir Aktivitäten, Veranstaltungen und Seminare für Unternehmen und Organisationen mit Sitz in Thailand ausrichten. Unsere Aktivitäten werden im Laufe dieses Jahres ausgeweitet, wenn die Einreisebeschränkungen für ausländische Besucher hoffentlich aufgehoben werden“, erläuterte der RSTA-Präsident.

Im Rahmen der Kampagne „Gemeinsam stärker: Kunst aus dem Herzen“ sollen noch im September strenge Hygienemaßnahmen in allen öffentlichen Bereichen wie Einkaufszentren, Bürogebäuden und Food Courts eingeführt werden, um das Konsumentenvertrauen zu erhöhen.

Zusammenarbeit aller Sektoren

Verleihungszeremonie am 18. August der „Amazing Thailand Safety and Health Adminis­tration“ (SHA). Bild: TAT

Thapanee Kiatphaibool, Vizegouverneurin für touristische Produkte und Dienstleistungen der Tourism Authority of Thailand (TAT), informierte, dass alle 17 Gebäude im Gebiet Ratchaprasong die SHA-Zertifizierung erhalten haben. „Dies ist ein großartiges Beispiel für die Zusammenarbeit und Einheit des öffentlichen und privatwirtschaftlichen Sektors im Einklang mit der Wirtschaftsförderungspolitik der Regierung. Es wird dazu beitragen, die Standards unserer touristischen Produkte und Dienstleistungen zu erhöhen, eine starke Botschaft der Sicherheit und des Vertrauens zu vermitteln, ein gutes touristisches Image zu fördern und sicherzustellen, dass Thailand weiterhin ein bevorzugtes Reiseziel bleibt“, erläuterte Khun Thapanee der Presse.

Inlands- und MICE-Tourismus

Auf der Verleihungszeremonie meldete sich auch Daniel Simon, General Manager des Anantara Siam Bangkok Hotel, zu Wort. Er informierte, dass sein Hotel strenge Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen eingeführt habe, wie das Programm „Stay with Peace of Mind“, um das Wohlbefinden von Gästen und Personal zu gewährleisten. „Das Anantara Siam Bangkok Hotel wurde selbst während der Covid-19-Epidemie nie geschlossen. Wir rechnen bis zum vierten Quartal 2020 mit einer Belegungsrate von 30 Prozent, dank dem Inlandstourismus sowie den Buchungen von Veranstaltungs- und Tagungsräumlichkeiten“, so Daniel Simon. Er wies auch darauf hin, dass sein Hotel verschiedene Werbepakete anbieten würde, wie kostenlose Abend­essen für alle Zimmerbuchungen.

Dr. Natthakit Tangpoonsinthana, Executive Vice President for Marketing des Einkaufszentren-Betreibers Central Pattana PCL, betonte, dass die Kunden nach der Wiedereröffnung der Shopping Mall Central World am 17. Mai 2020 langsam wieder Vertrauen gefasst hätten. Die Besucherzahlen hätten gemäß Dr. Natthakit etwa 70 bis 85 Prozent des Niveaus in Vor-Corona-Zeiten erreicht und auch die Buchungen für Veranstaltungen würden stetig zunehmen. Mit neuen Kampagnen, darunter eine Rabattaktion mit Preisnachlässen von bis zu 90 Prozent auf Markenprodukte am 9. September und dem „Amazing Thailand Grand Sale 2020“, im Rahmen dessen dieses Jahr E-Voucher im Wert von über 17 Millionen Baht für mehr als 30 bekannte Marken verlost werden, soll der Konsum belebt werden.

Andere führende Einkaufszentren im Gebiet Ratchaprasong bieten ebenfalls Preisnachlässe und Werbeaktionen an, wie z.B. die Amarin Plaza, die jede Woche Rabattaktionen auf Markenwaren anbietet. Die Betreiber der Shopping Mall sind zuversichtlich, dass bis Jahresende 80 Prozent aller thailändischen und ausländischen Kunden zum Einkaufen zurückkehren werden.

Mit wöchentlich wechselnden Aktivitäten und Werbeaktionen umwerben wiederum die Platinum Fashion Mall und The Market Bangkok ihre Kunden. Darüber hinaus richten beide Einkaufszentren viele inte­ressante Veranstaltungen und Festivals aus, die sich an Inlandstouristen und ausländische Residenten in Thailand richten.

Eine Übersicht zu allen Übernachtungspaketen, Restaurants, Hotels und Sonderangeboten des Einzelhandels in Ratchaprasong gibt es unter www.facebook.com/HeartOfBangkok.