Von: Björn Jahner | 08.10.18

BANGKOK: Die Rangsit Plaza Co., Betreiber des Einkaufszentrums Future Park Rangsit, sucht nach Partnern, die in den nächsten Jahren in das ehrgeizige 100-Milliarden-Baht-Projekt „Future City“ inves­tieren.

Gemäß Marketingleiterin Ratana Anantanupong führe ihr Unternehmen bereits Gespräche mit vielen potenziellen Inves­toren im In- und Ausland, um das Megaprojekt umzusetzen, das auf einer Fläche von 300 Rai rund um den Future Park entstehen soll. Rangsit Plaza ist besonders an Geschäftspartnern in den Bereichen Luxus- und Premium-Outlets, Sport, Immobilien, Einzelhandel sowie Wellness und Gesundheit interessiert, um Future City zum führenden Premium-Lifestyle-Zentrum im Norden Bangkoks zu entwi­ckeln. So stehe das Unternehmen Ratana folgend mit einem europäischen Investor in Verhandlung, ein Outletcenter für Luxus- und Premiummarken in dem geplanten Komplex zu errichten. Damit die Verhandlungen voranschreiten können, müsse die Regierung jedoch erst klare Richtlinien für die Einfuhr von Luxusgütern formulieren und steuerliche Anreize schaffen, betont die Marketingexpertin.

Mit der Entwicklung von Future City verfolgt Rangsit Plaza das Ziel, mehr ausländische Touristen zum Shopping in den Future Park zu ziehen, der sich unweit des Don Mueang Airports befindet. Im Fokus stehen auch betuchte Geschäftsleute aus der ASEAN-Region, die einen Bangkok-Stopover einlegen, bevor sie in die Nachbarländer weiterreisen.