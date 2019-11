Ranger erschießen zwei Aufständische

Sicherheitskräfte bei der Spurensuche am Anschlagsort im Bezirk Mai Kaen in der Südprovinz Pattani. Foto: The Nation

PATTANI: Zwei mutmaßliche Aufständische wurden am Freitag in den frühen Morgenstunden bei einem Feuergefecht mit Rangern an einem Kontrollpunkt im Bezirk Sai Buri getötet.

Der Zwischenfall ereignete sich auf einer Landstraße im Dorf Paseyawor und folgte einer Bombenexplosion in der Nacht in der Nähe einer Polizeistation im Bezirk Mai Kaen und einem Angriff auf einen Außenposten der Armee im Bezirk Yarang. Die beiden mutmaßlichen militanten Separatisten waren auf einem Motorrad unterwegs, als Armeeranger sie an einem Kontrollpunkt durchsuchen wollten. Der Motorradfahrer machte kehrt, und der Sozius schoss auf die Ranger. Diese erwiderten das Feuer und töteten die beiden 34 und 38 Jahre alten Männer.

Ein anderes Team von Rangern fand ein Stück weiter entfernt ein verdächtiges Päckchen. Es handelte sich um eine selbst gebaute Bombe mit einem Gewicht von etwa 30 kg. Das Bombenkommando entschärfte den Sprengsatz.

Bei der Explosion einer Autobombe vor einer Polizeiwache in Mai Kaen wurden am Donnerstagabend gegen 22 Uhr acht Fahrzeuge beschädigt. Wenige Stunden vor dem Angriff hatten mutmaßliche militante Separatisten in Nam Dum einen Wachmann überfallen, ihn gefesselt und einen Pick-up gestohlen. Der Kleintransporter mit der Autobombe ging in Mai Kaen hoch. Unter den acht beschädigten Autos waren drei in Privatbesitz befindliche Wagen. Personen wurden bei der Explosion nicht verletzt. Sie riss aber ein großes Loch in der Wand der Polizeistation. Sicherheitskräfte melden einen weiteren Anschlag der Aufständischen. Im Bezirk Yarang wurde auf einen Posten geschossen. Es gab keine Verletzten.