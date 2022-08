Von: Björn Jahner | 09.08.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Autofahrer werden um die weiträumige Umfahrung des Baustellenbereichs der 18,7 Kilometer langen Schnellstraße gebeten, die Rama III, Dao Khanong und Bangkoks westliche Äußere Ringstraße verbinden soll.

Surachet Laophulsuk, Gouverneur der Expressway Authority of Thailand (EXAT), sagte am Montag, dass die Arbeiten an der Schnellstraße beschleunigt wurden und bereits zu 33,46 Prozent abgeschlossen sind.

Er fügte hinzu, dass den Autofahrern zwar geraten wurde, das Gebiet zu meiden, die EXAT aber auch Maßnahmen ergriffen hat, damit die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer gewährleistet ist.

„Den Daten zufolge hat es in dem Gebiet bisher keine tödlichen Unfälle gegeben“, sagte er und fügte hinzu, dass allein diese Tatsache es zu einer „Null-Unfall-Zone“ mache.

Die folgenden Abschnitte sind gesperrt: