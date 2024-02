KÖLN: Sie sind jetzt Kollegen. Ralf Schumacher arbeitet als Experte wieder für den Bezahlsender Sky, Günther Steiner ist bei RTL dabei. Und das verspricht einiges.

Ralf Schumacher hat den Wechsel von Günther Steiner ins Expertenfach fürs Fernsehen als «ungewöhnlichen Schritt» bezeichnet. «Man sollte denken, dass man als ehemaliger Teamchef in der Formel 1 auch woanders wieder in so einer Position unterkommen könnte», sagte der Ex-Pilot der Deutschen Presse-Agentur. Der selbst für den Pay-TV-Sender Sky arbeitende Schumacher ergänzte: «Ich finde es aber interessant.»

Ralf Schumacher wird auch in der kommenden Saison wieder für den Bezahlsender im Einsatz sein, der alle 24 Grand Prix in diesem Jahr zeigt. RTL ist beim Auftakt am kommenden Wochenende in Bahrain sowie sechs weiteren Rennen dabei - und mit dem Kölner Privatsender auch Steiner als Experte.

«Es ist vielleicht im ersten Moment auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil er als ehemaliger Teamchef von Haas mit Mick Schumacher ein etwas schwieriges Verhältnis hatte, RTL wiederum aber ein treuer Begleiter der Familie Schumacher seit vielen Jahren war und ist», erklärte Ralf Schumacher: «Ich bin aber auf jeden Fall gespannt.»

Steiner war bis Ende vergangenen Jahres Teamchef des amerikanischen Haas-Rennstalls gewesen, sein Vertrag nach dem letzten Platz in der Konstrukteurswertung aber nicht verlängert worden. In den bisher zwei Jahren, in denen Mick Schumacher 2021 und 2022 ein Stammcockpit in der Motorsport-Königsklasse gehabt hatte, war Steiner sein Teamchef gewesen. Das Verhältnis galt als angespannt, Steiner kritisierte den Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher oft und auch öffentlich.

Berühmtheit und einen gewissen Kultstatus erlangte Steiner aber vor allem durch seine Auftritte in der Netflix-Dokumentation «Drive to survive» mit vielen Flüchen und Sprüchen. «Ich glaube, dass es unterhaltsam werden kann», sagte Ralf Schumacher über das neue TV-Engagement des Ex-Teamchefs.