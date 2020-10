Raketeneinschlag im Nordirak

ERBIL: Nach dem Einschlag mehrerer Raketen in der kurdischen Regionalhauptstadt Erbil im Nordirak haben Ermittlungen begonnen. Mindestens drei Geschosse waren am Mittwochabend in der Nähe des Flughafens der Stadt und eines Stützpunktes der internationalen Anti-IS-Koalition gelandet, wie kurdische Sicherheitskreise berichteten.

Ein Sprecher des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr sagte am Donnerstag, im deutschen Lager habe es keine Schäden gegeben. Die Bundeswehr-Soldaten hätten aber zeitweise Schutzbauten bezogen. Ein Sprecher der internationalen Koalition erklärte über Twitter, der Vorfall werde untersucht. Es habe keine Schäden gegeben.

Einem Bericht der kurdischen Nachrichtenseite Rudaw zufolge gingen die Raketen auf einem Feld nahe Erbil nieder. Die kurdische Regionalregierung erklärte, sie seien aus einem Gebiet westlich von Erbil abgeschossen worden. Dieses steht unter Kontrolle von irakischen Milizen, die von schiitischen Gruppen angeführt werden.

Das Führungskommando der Milizen wiederum erklärte, die Raketen seien aus einem unbewohnten Gebiet in der Provinz Ninawa abgeschossen worden. Es handele sich um ein «Dreieck», das von der irakischen Armee, Milizen und kurdischen Peschmerga-Kräften umgeben sei.

In den vergangenen Monaten waren mehrfach Raketen auf Stellungen abgefeuert worden, die von US-Truppen genutzt werden. Die US-Armee führt im Irak die internationale Koalition gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) an. Die ausländischen Kräfte unterstützen Iraks Armee und die kurdischen Peschmerga. Die mit dem Iran verbündeten schiitischen Milizen fordern den Abzug der US-Truppen.