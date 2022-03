«Raketen und Munition»: Australien unterstützt Ukraine mit Waffen

CANBERRA: Die australische Regierung will die Ukraine nach der Invasion Russlands mit militärischer Ausrüstung und humanitärer Hilfe in Höhe von insgesamt 105 Millionen australischer Dollar (68 Millionen Euro) unterstützen. Zwei Drittel der Gelder würden für «tödliche und nicht-tödliche Ausrüstung zur Verteidigung» aufgewendet, sagte Premierminister Scott Morrison am Dienstag.

Um welche Waffen und welche andere Ausstattung es sich genaue handele, wollte der Regierungschef nicht sagen, um Russland keine zusätzlichen Informationen zu geben, wie er betonte. «Aber wir sprechen von Raketen und Munition, wir sprechen davon, die Ukraine bei der Verteidigung ihres Landes zu unterstützen.» Das Material soll in Zusammenarbeit mit der Nato geliefert werden.

Die Sanktionen, die zahlreiche Länder der Welt Russland auferlegt hätten, zeigten Wirkung, sagte Morrison. «Jeder Tag, an dem der Widerstand anhält, jeder Tag, an dem wir der russischen Regierung und allen, die sie bei ihren rechtswidrigen Taten unterstützen, Kosten auferlegen, macht es Russland noch schwerer, seine Ziele in der Ukraine weiter zu verfolgen.»

Jedoch müsse die Weltgemeinschaft mit einer «noch gewalttätigeren Reaktion Russlands» rechnen. «Jeder, der denkt, dass die russische Regierung einfach nur dasitzen wird, versteht meines Erachtens nicht die Absicht und die ungeheuerlichen Ziele von Präsident Putin», warnte er.

Schon kurz nach dem Angriff Russlands hatte Australien weitreichende Sanktionen gegen viele Mitglieder des russischen Parlaments verhängt. Diese wurde auch auf Belarus, einen engen Freund Russlands, ausgeweitet.