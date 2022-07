Von: Björn Jahner | 10.07.22

BANGKOK: Das neu renovierte Rajamangala-Stadion wurde am Dienstag (5. Juli 2022) der Öffentlichkeit vorgestellt. Das bevorstehende Match Manchester United - Liverpool wird die erste Veranstaltung im Stadion nach der Renovierung sein.

Der CEO des Fresh Air Festivals Vinij Lertratanachai, der Organisator des bevorstehenden Fußballspiels, enthüllte das renovierte Stadion am Dienstag der Öffentlichkeit und führte Pressevertreter durch den Veranstaltungsort. Er sagte, das Stadion sei renoviert worden und verfüge über einen neuen Fußballrasen, Systeme und Einrichtungen, die mit denen anderer Weltklassestadien vergleichbar seien. Khun Vinij fügte hinzu, dass das Stadion als Modell für die Anhebung thailändischer Stadien auf internationales Niveau dienen werde.

Nach Angaben des Fresh-Air-Managers sind die Vorbereitungen für das bevorstehende Fußballspiel am Dienstag, 12. Juli 2022 fast abgeschlossen. Die Spieler und Betreuer von Manchester United sind am Samstag (9. Juli 2022) in Thailand eingetroffen, während die meisten Spieler und Betreuer von Liverpool am Sonntag (10. Juli 2022) eintreffen werden. Khun Vinij versicherte den Fans auch, dass beide Mannschaften bestätigt haben, dass die meisten Spieler je nach ihrer Fitness an dem Match teilnehmen werden.