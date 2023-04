Die R10 Fähre von Raja Ferry. Archivbild: Raja Co

SURAT THANI: Eine Fähre auf der Strecke zwischen Koh Samui und dem Festland von Surat Thani sank am Sonntagmorgen am Donsak-Pier, nachdem Passagiere und Fahrzeuge das Schiff verlassen hatten. Nach Angaben des Innenministeriums wurde niemand verletzt.

Sutthipong Julcharoen, Staatssekretär des Innenministeriums, teilte der Presse mit, dass die R10 Fähre der Raja Ferry Co am Sonntag gegen 10.00 Uhr morgens am Raja Ferry Pier im Bezirk Don Sak gesunken sei.

Starke Wellen trieben die Fähre gegen den Betonpfeiler, so dass sie kippte und dann auf den Meeresgrund sank, der dort etwa vier Meter tief war.

Niemand wurde verletzt, da alle Passagiere und Fahrzeuge das Schiff bereits verlassen hatten, betonte Khun Sutthipong.

Er fügte hinzu, dass er die Beamten in den südlichen Provinzen am Golf von Thailand angewiesen habe, dass alle Fähren bei rauer See zur Sicherheit der Bevölkerung die Häfen nicht verlassen sollten.

Der Hafen setzte seine Dienste fort, da andere Anlegestellen nicht von dem Unfall betroffen waren.