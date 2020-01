Von: Björn Jahner | 24.01.20

PATTAYA: Die Gemeindeverwaltung Nongprue hat einen 20 Kilometer langen Radweg rund um das Mabprachan-Reservoir im Osten des Stadtgebietes von Pattaya für die Öffentlichkeit freigegeben, wovon besonders Radfahrer und Outdoor-Enthusiasten profitieren.

Das Projekt wurde von der Regierungsbehörde Designated Areas for Sustainable Tourism Administration und dem Sport- und Tourismusministerium finanziert. Die Strecke verfügt über getrennte Spuren für Radfahrer und Läufer. Damit sie auch in den Abendstunden genutzt werden kann, ist sie nachts beleuchtet und bietet sowohl Läufern als auch Radfahrern eigene Wege. Die Gemeinde Nongprue hofft, dass sich Radweg und Joggingstrecke zu einem neuen Ausflugsziel entwickeln und neue Besucher anziehen werden, die der Lokalwirtschaft am See touris­tische Einnahmen bescheren.