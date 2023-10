Radstar Mark Cavendish macht doch weiter

Von: Redaktion (dpa) | 04.10.23

MANCHESTER: Eigentlich wollte der Ex-Weltmeister seine Karriere in diesem Jahr beenden. Nun unternimmt der britische Radstar doch einen weiteren Anlauf auf den Tour-Rekord.

Der bei der Tour de France nach einem Sturz ausgeschiedene Radstar Mark Cavendish setzt nun doch seine Karriere fort. Der 38-Jährige, der eigentlich in diesem Jahr aufhören wollte, verlängerte seinen Vertrag beim Astana-Team bis Ende 2024. Das teilte der kasachische Rennstall am Mittwoch mit. Damit unternimmt der Ex-Weltmeister noch einmal einen Versuch, mit einem weiteren Etappensieg bei der Tour zum alleinigen Rekordsieger aufzusteigen. Cavendish und Rad-Legende Eddy Merckx führen mit je 34 Erfolgen die Rangliste der meisten Etappensiege an.

«Ich habe mich darauf gefreut, nicht mehr morgens aufzustehen und jeden Tag zu trainieren und soweit weg von Zuhause für eine lange Zeit zu sein. Ich liebe Radsport, ich liebe die Rennen, aber ich war glücklich mit der Entscheidung. Aber ein Sturz bei der Tour de France war nicht das Karriereende, das ich mir erhofft habe», sagte Cavendish. Der Brite war auf der achten Tour-Etappe in diesem Jahr gestürzt und hatte einen Schlüsselbeinbruch erlitten.

Direkt nach dem Sturz hatte ihm Teamchef Alexander Winokurow eine Vertragsverlängerung angeboten, die Cavendish nun annahm. «Ein wahrer Champion sollte nicht so aufhören. Ich habe Mark gefragt, ob er in einigen Jahren nicht seine Entscheidung bereuen wird, es nicht noch einmal versucht zu haben. Ich denke, er hat darüber ernsthaft nachgedacht», sagte Winokurow und ergänzte: «Es wird nicht einfach sein, den Rekord, den er mit Eddy Merckx teilt, noch zu verbessern. Es wäre eine historische Leistung. Wir haben eine Chance und wir versuchen es.»

Cavendish geht damit in seine 18. Profisaison. Einst hatte er im T-Mobile-Team seine Karriere begonnen. Der Sprinter weist in seiner Karriere 162 Profisiege auf, nur Merckx hat mehr Erfolge (275) vorzuweisen. Neben seinen 34 Tour-Erfolgen gewann Cavendish auch 17 Etappen beim Giro d'Italia und drei bei der Vuelta.