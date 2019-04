Von: Redaktion DER FARANG | 27.04.19

BOZEN (dpa) - Im letzten Rennen vor dem Sponsor- und Eigentümerwechsel hat Radprofi Pawel Siwakow dem Team Sky bei der 43. Tour of the Alps noch einmal einen Rundfahrtsieg beschert. Der 21 Jahre alte Russe konnte sich am Freitag in der Endabrechnung der fünftägigen Rundfahrt durch Österreich und Italien mit 27 Sekunden Vorsprung auf seinen britischen Teamkollegen Tao Geoghegan Hart behaupten.

Den Tagessieg der abschließenden fünften Etappe sicherte sich nach 148,7 Kilometern von Kaltern nach Bozen als Ausreißer der Italiener Fausto Masnada. Siwakow, der das Leadertrikot nach seinem Sieg der zweiten Etappe übernommen hatte, wurde Zehnter. Rang drei belegte der Italiener Vincenzo Nibali. Neben Siwakow konnte Geoghegan Hart zwei Tageserfolge bei der anspruchsvollen Rundfahrt in den Alpen einfahren.

Das Team um Tour-de-France-Sieger Geraint Thomas und den viermaligen Ex-Champion Chris Froome, der am Schlusstag der Tour of the Alps für Siwakow wertvolle Helferdienste leistete, geht ab Mai als Team Ineos an den Start. Das britische Team gab den Verkauf an den Chemie-Riesen Mitte Mai bekannt. Das Medienunternehmen Sky, das rund 35 Millionen Euro pro Jahr in den Rennstall gesteckt hat, zieht sich aus dem Radsport zurück.