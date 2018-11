Von: Redaktion DER FARANG | 13.11.18

LAEM CHABANG: Im Tiefseehafen Laem Chabang ist in einem Exportcontainer eine noch unbekannte Menge radioaktiver Abfälle entdeckt worden.

Laut dem stellvertretenden Direktor des Hafens, Vizeadmiral Yutthana Mokkhao, wird der Abfall in der Sicherheitszone des Hafens aufbewahrt, die für den Umgang mit radioaktiven Situationen eingerichtet ist. Der Abfall wurde von Mitarbeitern beim Röntgen des Containers entdeckt. Inzwischen wurde das thailändische Institut of Nuclear Technology (TINT) benachrichtigt. Es wird die Abfälle entsorgen. Der Container gehört zur Aftermath Stainless Steel and Metal Recycling Co. Ltd, Normalerweise sind radioaktive Abfälle ein Nebenprodukt der Stromerzeugung durch Kernreaktoren oder sie stammen von medizinischen Strahlungsgeräten..