BANGKOK: Stau gehört zum Alltag in Bangkok. Autos, unzählige Motorräder und alte, dieselbetriebene Busse verstopfen die Straßen. Nichts für Radfahrer. Eigentlich. Denn in der thailändischen Hauptstadt ist seit Jahren eine wachsende Radsportbewegung aktiv, die sich regelmäßig auf dem „Happy and Healthy Bike Lane“ am Suvarnabhumi International Airport trifft, um eine schnelle Runde um den Flughafen zu drehen.

(Lesen Sie den vollständigen Artikel mit einem Online-Abo...)