Von: Björn Jahner | 28.07.19

PATTAYA: Seit Jahrzehnten wird Pattaya in aller Welt vor allem als südostasiatischer Sündenpfuhl wahrgenommen. Ein Ruf, der nicht ganz unbegründet ist und auf die in der Touristenmetropole omnipräsente Sexindustrie zurückzuführen ist. Doch wie so oft, wäre es auch hier vorschnell geurteilt, die Stadt einzig und allein auf dieses Klischee zu beschränken. So steckt auch das „unrühmliche Seebad“ voller Entwicklungen und Bemühungen, Neuausrichtungen zu lancieren. Eine davon ist die Vermarktung als Sporttourismusziel. Im Einklang mit der landesweiten Bemühung der Regierung, Radfahren in Thailand zu fördern, wurde vor den Toren der Stadt ein neuer Radweg eröffnet, der durch die reizvolle Naturlandschaft des königlich initiierten Siri Charoenwat Forest Plantation Project führt.