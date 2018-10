KOH MAK: Die Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Dasta) unterstützt Koh Mak in der Provinz Trat mit einer Million Baht in ihren Bemühungen, den kohlenstoffarmen Tourismus auf der Insel weiter auszubauen.

Mit dem Geld will die Koh Mak Tourism Community Enterprise ein Elektro-Golfcart mit 14 Sitzplätzen und 100 neue Fahrräder anschaffen. Das E-Mobil soll sowohl Touristen als auch Hotel- und Resort-Betreibern zur Miete breitstehen. Die Tagesgebühr beträgt 800 Baht, die Halbtagesgebühr 500 Baht. Die Fahrräder hingegen werden den Resorts für ihre Gäste kostenlos zur Verfügung gestellt unter der Voraussetzung, dass die erhobene Leihgebühr 50 Baht nicht übersteigt.