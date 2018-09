Raclette und Käsefondue im Casa Pascal

Von: Redaktion DER FARANG | 29.09.18

PATTAYA: Wussten Sie schon? Kim und Pascal bieten in ihrem Restaurant Casa Pascal, Second Road (schräg ggü. Royal Garden Plaza), auch Raclette und Käsefondue mit frischem Schweizer Käse an.

Zur Auswahl stehen „Fondue moitié-moitié“, bei dem je zur Hälfte Vacherin- und Greyerzer Käse verwendet werden und „Pascal‘s Fondue“ mit handgeriebenem Greyerzer, Vacherin und Queso Manchego für je 490 Baht pro Person.

Ein großer Spaß mit Freunden oder der ganzen Familie ist Raclette. Angeboten wird eine „all you can eat“-Option mit gemischtem Salat, kleinen Pellkartoffeln, Silberzwiebeln, sauren Gurken und Gewürzen – so viel wie Sie mögen!

Raclette und Käsefondue sind nur auf Vorbestellung erhältlich, Tel.: 061-643.9969. Weitere Informationen finden Sie hier!