Rabatte sollen Touristen anlocken

Von: Björn Jahner | 14.03.21



KOH SAMUI: Touristen, die eine Reise nach Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao planen, können bis zum 30. April von speziellen Rabatten und Privilegien profitieren, die von mehr als 80 Reiseveranstaltern über das Buchungsportal www.samui-phangan-tao-speciallink.com angeboten werden.

Die Kampagne wurde gestartet, nachdem die drei Urlaubsinseln offiziell für Covid-19-frei erklärt wurden. Darüber hinaus gehört Surat Thani (einschließlich Koh Samui) neben Chonburi, Phuket und Chiang Mai zu den vier Provinzen mit hoher wirtschaftlicher Bedeutung, die als erstes mit den COVID-19-Impfstoffen versorgt werden.



Das Ortsbüro der Tourism Authority of Thailand (TAT) auf Koh Samui bietet zudem in Zusammenarbeit mit Raja Ferry und Seatran Ferry bis zum 30. April Rabattgutscheine im Wert von 250 Baht für Transfers mit den Fahrzeugfähren der beiden Reedereien nach Koh Samui an.



Die Aktion gilt nur wochentags von Montagsbis Donnerstag. Auskünfte erteilt die TAT Koh Samui über ihren LINE Account: @tatkohsamui.