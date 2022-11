Von: Björn Jahner | 15.11.22

KOH CHANG: Viele thailändische und ausländische Touristen strömten am zurückliegenden Wochenende (11.–13. November 2022) nach Koh Chang in der Provinz Trat an der Ostküste des Golfs von Thailand und läuteten die Hochsaison ein, nachdem viele Hotel- und Resort-Betreiber Preisnachlässe auf Zimmer und Speisen gewährten, berichtet die thailändische Tageszeitung „The Nation“.

Wichit Sukrasuyanon, Präsident der Trat Tourism Association, teilte am Sonntag der Presse mit, dass die Zahl der thailändischen und ausländischen Besucher auf Koh Chang spürbar zugenommen habe, insbesondere an den Wochenenden, wenn thailändische Touristen mit ihren Familien oder Reisegruppen die Insel besuchten.

Foto: The Nation

Die meisten Touristen buchten laut Khun Wichit Zimmer in Strandnähe, insbesondere im Aiyapura Resort and Spa, das in der Nähe des Sai-Khao-Strandes liegt, im Coconut Beach Resort in der Nähe des Chai-Chet-Strandes und im Chivapuri Resort in der Nähe des Klong Kloi Strandes. „Die Strände der Insel Koh Chang sind mit Touristen überfüllt“, fügte er hinzu.

Foto: The Nation

Neben Tauchen, Kajakfahren und dem Verzehr von frischen Meeresfrüchten genossen die Touristen die Feuershows nach Sonnenuntergang, sagte der Direktor des Coconut Beach Resort, Weerachat Khammeesri. „Abgesehen von der Förderung des Tourismus trägt diese Show auch zu den Einnahmen der Künstler bei“, betonte er.

Nach Aussage von Khun Weerachat würden derzeit viele Hotels mit Rabatten von bis zu 50 Prozent auf den Zimmerpreis und auf Speisen die Hochsaison auf Koh Chang ankurbeln.