Von: Björn Jahner | 18.01.23

BANGKOK: Wie die thailändische Autobahnbehörde (EXAT) mitteilte, erhalten Autofahrer bis zum Ende dieses Jahres weiterhin Rabatte auf den Mautstraßen Rama IX-1 und At Narong 1 (Bang Na).

„Dies wird den Autofahrern helfen und ihre Ausgaben reduzieren“, sagte EXAT in einer Erklärung am Dienstag. Die Ermäßigung gilt für Autofahrer, die die Maut an der Rama IX-1 bis zum 30. Juni 2023 in bar bezahlen, danach wird sie nur noch für Nutzer des elektronischen Mautsystems Easy Pass angeboten.

EXAT hat außerdem Autofahrern, deren Easy Pass abgelaufen ist, geraten, ihn an allen Autobahnmautstellen landesweit kostenlos zu erneuern.

Easy-Pass-Nutzer können ihre Daten über die Smartphone-App EXAT Portal oder über www.thaieasypass.com aktualisieren.

Die Mautermäßigungen an den beiden Schnellstraßen sind wie folgt:

Mautstelle Rama IX-1

4 Räder: 30 Baht (von 40 Baht)

6 bis 10-Räder: 50 Baht (ab 60 Baht)

Mehr als 10 Räder: 70 baht (ab 80 baht)

An der Mautstelle Narong 1 (Bang Na)

4 Räder: 25 Baht (ab 50 Baht)

6 bis 10 Räder: 50 baht (ab 75 baht)

Mehr als 10 Räder: 85 Baht (ab 110 Baht)

Die erste Phase der Mautermäßigung lief vom 1. Juli 2021 bis zum 31. Dezember 2022.