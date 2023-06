PATTAYA: Am Samstag (10. Juni 2023) erfolgte in Jomtien mit dem „Pattaya Community Pride“ der Auftakt der Feierlichkeiten des „Pattaya Pride Month“, ein Monat, der der Feier und dem Gedenken an den Stolz von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender gewidmet ist und auf der ganzen Welt zelebriert wird.

Bild: PR Pattaya

Höhepunkt des Pattaya Community Pride war auch dieses Jahr wieder ein großer, farbenfroher Umzug über die Jomtien Beach Road, an dem sich hunderte Akteure der queeren Szene, Barbetreiber, Drag-Queens sowie jede Menge VIPs.

Unter ihnen befand sich auch Pattayas Bürgermeister Poramet Ngampichet, der an diesem Tag alle Hände voll zu tun hatte und nach dem Umzug gleich weiter zur Eröffnung des „Pattaya Squid Festival“ eilte, das ebenfalls am Jomtien Beach (10.–11. Juni 2023) stattfand.

Bild: PR Pattaya

Nach dem Umzug wurde Im Jomtien Complex, dem Brennpunkt der diesjährigen Veranstaltung, bis in die frühen Morgenstunden wild weitergefeiert.

Bild: PR Pattaya

Der deutsche Video-Reporter Hotte Flink hat auf seinem YouTube-Kanal Pattaya Inside den Pattaya Community Pride in Bild und Ton festgehalten: