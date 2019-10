Written by: Björn Jahner | 27/10/2019

BANGKOK: Mit der drohenden Schließung der legendären Queen’s Park Plaza in der Sukhumvit Road Soi 22 stirbt eines der letzten Originale der Bier-Bar-Szene der alten Tage in Bangkok.

Brodelte es in den letzten Jahren immer wieder in der Expat-Gerüchteküche über den Abriss des kultigen Barcenters, steht nun definitiv fest: am 31. Januar nächs­ten Jahres werden hier die Lichter für immer erlöschen. Das Konglomerat aus einfachen Bier-Bars, wie man sie aus Pattaya oder von Phuket her kennt, ist besonders bei alteingesessenen Bangkok-Expats beliebt, die hier Abend für Abend in ihrer Stammbar einkehren und die unkomplizierte Atmosphäre und das im Vergleich zu den bekannten Rotlichtzentren Soi Cowboy und Nana Plaza unaufdringliche (weibliche) Servicepersonal schätzen. Für sie ist das Barcenter ein Überbleibsel lang vergangener Tage, in dem die Zeit still zu stehen scheint, besonders auch im Hinblick darauf, dass hier nicht selten erst um 6 Uhr morgens die letzte Runde serviert wird. Für alle Stammgäste gibt es ein kleines Trostpflaster. So haben 10 bis 15 Bars in der Queen’s Park Plaza angekündigt, in einen neuen Bar-Komplex umzuziehen, der im November dieses Jahres in der Sukhumvit Road Soi 7 eröffnet wird.