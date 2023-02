Queen Mary 2 mit 2.200 Passagieren in Chonburi

Von: Björn Jahner | 18.02.23

LAEM CHABANG: Ein Kreuzfahrtschiff mit mehr als 2.200 Touristen an Bord legte am Freitag (17. Februar 2023) für einen zweitägigen Besuch im Bezirk Si Racha an, von dem erwartet wird, dass er 20 Millionen Baht für diese östliche Provinz einbringt.

Chonburis Provinzgouverneur Thawatchai Srithong begrüßte die Queen Mary 2, die am Laem Chabang Port A 1 in Si Racha festgemacht hatte, gegen 09.30 Uhr mit Beamten.

Das unter der Flagge der Bermudas fahrende Schiff legte zum ersten Mal seit dem Ausbruch von Covid-19-Pandemie wieder in Laem Chabang an. Die 2.204 Passagiere und 1.272 Besatzungsmitglieder planten verschiedene Aktivitäten während ihres zweitägigen Besuchs in die Provinz.

Nach Aussage von Gouverneur Thawatchai zeige die Ankunft des Kreuzfahrtschiffes, dass Chonburi bereit für den Empfang der Touristen sei. Die Tourismuswirtschaft in der Provinz hat sich seit der Wiedereröffnung des Landes im vergangenen Oktober stetig erholt.

Während ihres zweitägigen Aufenthaltes werden die Kreuzfahrer verschiedene Orte in der Provinz wie Pattaya und Sattahip besuchen, wobei jeder Tourist rund 10.000 Baht ausgeben wird, informierte der Gouverneur.

Insgesamt dürfte der Besuch der Provinz etwa 20 Millionen Baht einbringen, fügte er hinzu.