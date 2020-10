Ein Ausländer wird am internationalen Flughafen in Bangkok vom medizinischen Personal in Empfang genommen. Denn auf die Landung folgt die Quarantäne. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Das Department of Disease Control (DDC) hat dem staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) geraten, die Quarantänezeit von 14 auf 10 Tage zu verkürzen.

Die Behörde wird die Empfehlung dem Unterausschuss des CCSA, der mit der Überwachung der Quarantäne beauftragt ist, auf einer Sitzung nächste Woche formell vorlegen. Der Unterausschuss wird seine Empfehlung dann an das Hauptorgan des CCSA weiterleiten, das bis Ende dieses Monats eine Entscheidung treffen wird. Wenn das CCSA der Empfehlung zustimmt, wird die neue Quarantänedauer laut Dr. Opas Karnkawinpong, Generaldirektor des DDC, voraussichtlich nächsten Monat eingeführt werden.

Die Empfehlung stützt sich auf die Überwachung von Ausländern und Rückkehrern nach Thailand durch die Abteilung sowie auf Forschungsarbeiten aus der Schweiz und die Quarantänesituation des Landes selbst. Dr. Sophon Iamsirithavorn, Leiter der Abteilung für übertragbare Krankheiten, sagte, dass vier Tage weniger Quarantäne die Wirksamkeit der thailändischen Coronavirus-Präventionsmaßnahmen nicht beeinträchtigen würden. „Es ist offensichtlich, dass es bei Besuchern, die aus Ländern mit sehr niedrigen Infektionsraten kommen, keinen Unterschied zwischen 10 oder 14 Quarantäne-Tagen gibt", sagte Dr. Sophon den Medien am Freitag bei einer Pressekonferenz im Gesundheitsministerium.

Die Ergebnisse zeigen, dass die effektivste Zeit zur Eindämmung der Infektion zwischen einem und 10 Tagen liegt, und danach weniger. Er erklärte weiter, dass in Thailand der Prozentsatz der Covid-19-infizierten Rückkehrer aus China, Australien und Taiwan 0,04 Prozent beträgt; aus Australien sind es 0,48 und aus Neuseeland 0,1 Prozent. Die durchschnittliche Infektionsrate der infizierten Rückkehrer liegt bei 0,63 Prozent. Im Gegensatz dazu ist die Zahl der Infektionen bei Rückkehrern aus Kuwait, Sudan und Saudi-Arabien mit 5 Prozent sehr hoch. Seit April dieses Jahres befanden sich bis jetzt 116.219 Rückkehrer unter staatlicher Quarantäne.

Am Freitag stellten Gesundheitsbeamte in der Provinz Tak fest, dass zwei Thais mit dem Coronavirus infiziert sind. Diese Dorfbewohner gehören zu den 4.600 Einheimischen, die aufgefordert wurden, sich Covid-10-Tests zu unterziehen, weil sie mit LKW-Fahrern aus Myanmar in Kontakt gekommen waren, die in der vergangenen Woche positiv auf das Virus getestet wurden.