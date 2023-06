Von: Björn Jahner | 10.06.23

PHUKET: Die Rettungsschwimmer der Inselprovinz Phuket im Süden Thailands haben Urlauber vor den giftigen Quallen an einigen Stränden der Insel gewarnt.

Während der derzeitigen Monsunzeit haben die Rettungsschwimmer zahlreiche Portugiesische Galeeren an den Stränden entdeckt. Bei der Portugiesischen Galeere handelt es sich um eine Siphonophorenart, die im Indischen und Atlantischen Ozean vorkommt und auch unter den Namen „Bluebottle“ oder „Stinger“ bekannt ist. Es ist wichtig, die Portugiesische Galeere nicht mit der viel gefährlicheren Ohrenqualle zu verwechseln, die in der Andamanensee fast nicht anzutreffen ist.

Die Behörden raten allen, die Angst vor einem Stich dieser Meeresbewohner haben, während ihres Aufenthalts im Meer vorsichtig zu sein und im Zweifelsfall nicht zu schwimmen. Sollte es dennoch zu einem Stich kommen, empfehlen sie, die betroffene Stelle sofort mit Meerwasser und Essig zu reinigen und die Quallententakel vorsichtig zu entfernen. Anschließend sollte die Stelle für etwa 20 Minuten mit warmem bis heißem Wasser behandelt werden, um die Schmerzen zu lindern.

Der Stich einer Portugiesischen Galeere ist bereits schmerzhaft genug, jedoch können während dieser Jahreszeit auch Tentakelreste in den Wellen schwimmen, die kleine Stücke hinterlassen können.

Die Rettungsschwimmer appellieren an die Strandbesucher, an Stränden, an denen rote Flaggen gehisst wurden, besonders aufmerksam zu sein und den Anweisungen der Rettungsschwimmer Folge zu leisten. Diese Warnung erfolgt vor dem Hintergrund zweier tragischer Ereignisse: Am 27. Mai 2023 ertrank ein russischer Mann am Patong Beach und am 30. Mai 2023 verlor ein burmesischer Mann am Layan Beach ebenfalls sein Leben.