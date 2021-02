Qualifikation herausfordernd: DLV rechnet mit 95 Starter bei Olympia

Spike in Covid-19-Fällen droht bei den Olympischen Spielen in Tokio. Foto: epa/Franck Robichon

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Leichtathletik-Verband erwartet auch in der Corona-Krise einen Großteil des deutschen Teams für die Olympischen Spiele in Tokio zu stellen. «Wir rechnen unbenommen des durch Corona sehr langen und komplexen Nominierungsprozesses mit einer Mannschaftsgröße von 85 bis 95 Athleten», sagte DLV-Cheftrainerin Annette Stein der Deutschen Presse-Agentur. «Wir befinden uns in einer besonderen Situation und somit gestaltet sich auch der Qualifikationsprozess herausfordernd.»

Der Deutsche Olympische Sportbund kalkuliert mit einer Gesamtgröße des deutschen Team für die Tokio-Spiele vom 23. Juli bis 8. August mit rund 400 Athleten. Für die Sommerspiele 2016 in Rio hatte der DOSB 428 Sportler nominiert.